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Блінкен: Ми бачимо прогрес контрнаступу. І хочемо дати Україні необхідне для успіху

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 14:09
Блінкен: Ми бачимо прогрес контрнаступу. І хочемо дати Україні необхідне для успіху - Фото
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен (фото - МЗС)

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що українці мають все необхідне для успіху у наступі та майбутньому стримуванні агресії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед переговорам з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає кореспондент LIGA.net.

Блінкен заявив, що вчетверте приїхав до України з початку повномасштабної війни, щоб продемонструвати постійну та рішучу підтримку.

"Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Він дуже важкий. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху в контрнаступі, але й на довгострокову перспективу. Що вона має сильний стримувальний фактор, сильні оборонні можливості, щоб у майбутньому такі агресії не повторилися", – сказав глава Держдепу.

США також сповнені рішучості співпрацювати з партнерами у розбудові сильної економіки та демократії, зазначив Блінкен.

"Всього того, що необхідно для того, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала в майбутньому. Україна є сильним партнером Сполучених Штатів. Для мене завжди особливе задоволення бути з моїм колегою", – підсумував він перед переговорами з Кулебою.

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Марко Сировой
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війнаДмитро Кулебазсуентоні блінкенконтрнаступ
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