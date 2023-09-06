Блінкен: Ми бачимо прогрес контрнаступу. І хочемо дати Україні необхідне для успіху

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що українці мають все необхідне для успіху у наступі та майбутньому стримуванні агресії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед переговорам з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає кореспондент LIGA.net.

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Блінкен заявив, що вчетверте приїхав до України з початку повномасштабної війни, щоб продемонструвати постійну та рішучу підтримку.

"Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Він дуже важкий. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху в контрнаступі, але й на довгострокову перспективу. Що вона має сильний стримувальний фактор, сильні оборонні можливості, щоб у майбутньому такі агресії не повторилися", – сказав глава Держдепу.

США також сповнені рішучості співпрацювати з партнерами у розбудові сильної економіки та демократії, зазначив Блінкен.

"Всього того, що необхідно для того, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала в майбутньому. Україна є сильним партнером Сполучених Штатів. Для мене завжди особливе задоволення бути з моїм колегою", – підсумував він перед переговорами з Кулебою.

У Києві Блінкен зустрінеться ще з президентом Володимиром Зеленським, а також з іншими топчиновниками та представниками громадянського суспільства.

Очікується, що він оголосить про надання нового пакету допомоги на $1 млрд та обговорюватиме контрнаступ.

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