RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен обговорить із Зеленським контрнаступ і оголосить у Києві про $1 млрд допомоги — CNN

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 11:57
Блінкен обговорить із Зеленським контрнаступ і оголосить у Києві про $1 млрд допомоги — CNN - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув уранці 6 вересня до Києва, оголосить про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад $1 млрд. Про це повідомив канал CNN з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та головним українським МЗС Дмитром Кулебою.

Високопоставлений представник Держдепартаменту, який подорожує з Блінкеном, повідомив також, що зараз "саме час прийти і оцінити", як іде контрнаступ України. Чиновник не став вдаватися до подробиць.

За його словами, "ми хочемо побачити та почути, як вони [українці] мають намір просуватися вперед у найближчі тижні". Він додав, що США бачать, що Україна досягла "деяких вражаючих успіхів, зокрема, на півдні, але також і на сході в останні дні та тижні".

Також, додав анонімний дипломат, візит глави американської зовнішньої політики дає можливість Сполученим Штатам та Україні узгодити позиції перед Генасамблеєю ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця.

"В українців є важлива місія в Нью-Йорку — продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам у всьому світі, що відбувається, і їхню постійну потребу в підтримці. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля щодо їх підтримки. Мати можливість проконсультуватися і домовитися до того, як ми дістанемося Нью-Йорка, дуже, дуже важливо", — сказав чиновник.

Під ранок Київ зазнав чергового ракетного удару держави-терориста Росії. Усі крилаті ракети, за словами військових, були перехоплені. Ймовірно, Блінкен саме в цей час прибув до столиці потягом з Польщі, або трохи пізніше.

Держсекретар США утретє приїхав до столиці України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У квітні 2022-го, всього за кілька тижнів після втечі російських військ з-під Києва, це був візит разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном, а друга поїздка відбулася у вересні того ж року під час бліцкриг-контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Новина доповнюється...

Читайте також: Контрнаступ. Пані посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ентоні блінкен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 