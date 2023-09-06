Блінкен обговорить із Зеленським контрнаступ і оголосить у Києві про $1 млрд допомоги — CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув уранці 6 вересня до Києва, оголосить про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад $1 млрд. Про це повідомив канал CNN з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США.

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Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та головним українським МЗС Дмитром Кулебою.

Високопоставлений представник Держдепартаменту, який подорожує з Блінкеном, повідомив також, що зараз "саме час прийти і оцінити", як іде контрнаступ України. Чиновник не став вдаватися до подробиць.

За його словами, "ми хочемо побачити та почути, як вони [українці] мають намір просуватися вперед у найближчі тижні". Він додав, що США бачать, що Україна досягла "деяких вражаючих успіхів, зокрема, на півдні, але також і на сході в останні дні та тижні".

Також, додав анонімний дипломат, візит глави американської зовнішньої політики дає можливість Сполученим Штатам та Україні узгодити позиції перед Генасамблеєю ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця.

"В українців є важлива місія в Нью-Йорку — продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам у всьому світі, що відбувається, і їхню постійну потребу в підтримці. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля щодо їх підтримки. Мати можливість проконсультуватися і домовитися до того, як ми дістанемося Нью-Йорка, дуже, дуже важливо", — сказав чиновник.

Під ранок Київ зазнав чергового ракетного удару держави-терориста Росії. Усі крилаті ракети, за словами військових, були перехоплені. Ймовірно, Блінкен саме в цей час прибув до столиці потягом з Польщі, або трохи пізніше.

Держсекретар США утретє приїхав до столиці України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У квітні 2022-го, всього за кілька тижнів після втечі російських військ з-під Києва, це був візит разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном, а друга поїздка відбулася у вересні того ж року під час бліцкриг-контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

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У Держдепі переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ з території України.

Голова МЗС Кулеба: "Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори".

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