Кулеба: Ми маємо фотодокази падіння "шахедів" у Румунії. Безглуздо заперечувати

Україна має фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії цієї ночі, заперечувати цей факт безглуздо, а таку реакцію держави НАТО можна пояснити тим, що вона взяла паузу, щоб вивчити всю ситуацію. Про це у коментарі журналістам у Києві сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

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"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

Він також зазначив, що "загалом є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Однак для України, за його словами, абсолютно очевидно, що сталося в Румунії, і Київ готовий надати країні НАТО відповідні фотодокази, хоча остаточні висновки все одно робитиме румунська влада.

Раніше в МЗС повідомили, що в ніч проти 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили і в ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії заявлено, що нічого на їхній території не падало.

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