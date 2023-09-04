МЗС: Вночі російські дрони Shahed-136 вибухнули в Румунії – країні НАТО

Вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Таку інформацію МЗС надала Державна прикордонна служба України.

"Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не тільки безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО", – написав Ніколенко, ймовірно, маючи на увазі дроновий терор.

Військові дрони росіян Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: терористи вчергове атакують українські портові міста Ізмаїл, Рені та інші населені пункти.

З огляду на такі реалії, у МЗС закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони.

"А також бойовою авіацією, що посилить захист інфраструктури України, а також суміжних держав", – підсумував дипломат.

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3 вересня, після минулої атаки на дунайські українські порти, Міноборони Румунії написало, що такі дії росіян "є необґрунтованими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", а у відомстві "в режимі реального часу відстежують ситуацію".

"Застосовувані Російською Федерацією засоби атаки в жодному разі не породили прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", – наголосили в Бухаресті.

Реакції румунської влади на нові повідомлення про влучення "шахедів" по території країни поки що немає.

LIGA.net надіслала запит до ДПСУ щодо ситуації, про яку написав Ніколенко.

Оновлено: у ДПСУ підтвердили журналісту LIGA.net, що так, дрон-камікадзе росіян впав на румунській території: "Таке було [падіння дрона в Румунії]. Таке повідомлення [було] від ДПСУ на МЗС для реагування".

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко додав, що "всю інформацію, яку можна оприлюднити, оприлюднили у МЗС".

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