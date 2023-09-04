МЗС: Вночі російські дрони Shahed-136 вибухнули в Румунії – країні НАТО
Вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Таку інформацію МЗС надала Державна прикордонна служба України.
"Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не тільки безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО", – написав Ніколенко, ймовірно, маючи на увазі дроновий терор.
Військові дрони росіян Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: терористи вчергове атакують українські портові міста Ізмаїл, Рені та інші населені пункти.
З огляду на такі реалії, у МЗС закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони.
"А також бойовою авіацією, що посилить захист інфраструктури України, а також суміжних держав", – підсумував дипломат.
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3 вересня, після минулої атаки на дунайські українські порти, Міноборони Румунії написало, що такі дії росіян "є необґрунтованими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", а у відомстві "в режимі реального часу відстежують ситуацію".
"Застосовувані Російською Федерацією засоби атаки в жодному разі не породили прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", – наголосили в Бухаресті.
Реакції румунської влади на нові повідомлення про влучення "шахедів" по території країни поки що немає.
LIGA.net надіслала запит до ДПСУ щодо ситуації, про яку написав Ніколенко.
Оновлено: у ДПСУ підтвердили журналісту LIGA.net, що так, дрон-камікадзе росіян впав на румунській території: "Таке було [падіння дрона в Румунії]. Таке повідомлення [було] від ДПСУ на МЗС для реагування".
Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко додав, що "всю інформацію, яку можна оприлюднити, оприлюднили у МЗС".
- Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині.
- Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів.
- 2 вересня глави МЗС Туреччини та країни-терориста Росії заявили, що ООН та Анкара готують якісь нові "пропозиції" (куди окупанти хочуть включити виведення з-під санкцій одного з банків та компаній-виробників добрив РФ) для відновлення угоди щодо вивезення зерна з України.
- За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере 2023-го більше зерна, ніж минулого року.
- Українська розвідка шукає в Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.
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