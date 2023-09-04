RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

МЗС: Вночі російські дрони Shahed-136 вибухнули в Румунії – країні НАТО

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 10:37
МЗС: Вночі російські дрони Shahed-136 вибухнули в Румунії – країні НАТО - Фото
Скриншот

Вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Таку інформацію МЗС надала Державна прикордонна служба України.

"Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не тільки безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО", – написав Ніколенко, ймовірно, маючи на увазі дроновий терор.

Військові дрони росіян Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: терористи вчергове атакують українські портові міста Ізмаїл, Рені та інші населені пункти.

З огляду на такі реалії, у МЗС закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони.

"А також бойовою авіацією, що посилить захист інфраструктури України, а також суміжних держав", – підсумував дипломат.

Читайте також: Китай постачає Росії до 70% вузлів для військових безпілотників: оцінки експертів

3 вересня, після минулої атаки на дунайські українські порти, Міноборони Румунії написало, що такі дії росіян "є необґрунтованими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", а у відомстві "в режимі реального часу відстежують ситуацію".

"Застосовувані Російською Федерацією засоби атаки в жодному разі не породили прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", – наголосили в Бухаресті.

Реакції румунської влади на нові повідомлення про влучення "шахедів" по території країни поки що немає.

LIGA.net надіслала запит до ДПСУ щодо ситуації, про яку написав Ніколенко.

Оновлено: у ДПСУ підтвердили журналісту LIGA.net, що так, дрон-камікадзе росіян впав на румунській території: "Таке було [падіння дрона в Румунії]. Таке повідомлення [було] від ДПСУ на МЗС для реагування".

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко додав, що "всю інформацію, яку можна оприлюднити, оприлюднили у МЗС".

Євген Пилипенко, Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОодеська областьмзсбезпілотникрумуніяБПЛАдронолег ніколенкоІзмаїлДунайРеніShahedГерань-2дрон-камикадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 