Військові дрони Росії заходять на дунайські порти – ППО їх збиває на підступах до Рені

Військові дрони росіян Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: терористи вчергове атакують українські портові міста Ізмаїл, Рені, та інші населені пункти. На півдні Одеської області чути звуки роботи протиповітряної оборони (зокрема бойову авіацію) та вибухи, причина яких не зрозуміла.

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Щоб дістатися точки атаки, "шахеди" подолали понад 750 км.

Невдовзі після 02:00 ночі над Ізмаїльським районом розпочалася бойова робота по повітряних цілях ворога.

Ближче до 02:30 вибухи чули на підступах до Рені.

02:42. Наразі ППО "відпрацьовує" дрони ще до того, як вони дійдуть до району портів.

Після 03:00 новина не оновлюється. Про те, чим завершилася атака РФ на південний захід України, повідомлять зранку місцеві військові адміністрації.

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