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Військові дрони Росії заходять на дунайські порти – ППО їх збиває на підступах до Рені

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 02:34
Військові дрони Росії заходять на дунайські порти – ППО їх збиває на підступах до Рені - Фото
Рені (скриншот)

Військові дрони росіян Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: терористи вчергове атакують українські портові міста Ізмаїл, Рені, та інші населені пункти. На півдні Одеської області чути звуки роботи протиповітряної оборони (зокрема бойову авіацію) та вибухи, причина яких не зрозуміла.

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Щоб дістатися точки атаки, "шахеди" подолали понад 750 км.

Невдовзі після 02:00 ночі над Ізмаїльським районом розпочалася бойова робота по повітряних цілях ворога.

Ближче до 02:30 вибухи чули на підступах до Рені.

02:42. Наразі ППО "відпрацьовує" дрони ще до того, як вони дійдуть до району портів.

Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів.

2 вересня глави МЗС Туреччини та країни-терориста Росії заявили, що ООН та Анкара готують якісь нові "пропозиції" (куди окупанти хочуть включити виведення з-під санкцій одного з банків та компаній-виробників добрив РФ) для відновлення угоди щодо вивезення зерна з України. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере 2023-го більше зерна, ніж минулого року.

Після 03:00 новина не оновлюється. Про те, чим завершилася атака РФ на південний захід України, повідомлять зранку місцеві військові адміністрації.

Подивіться відео, як катер окупантів намагався висадити десант на берег, але був знищений.

Дивіться відео: Як Україна підрізала крила авіації РФ: вийшов фільм "Збиті льотчики Росії"

Євген Пилипенко
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