Як Україна підрізала крила авіації РФ: вийшов фільм "Збиті льотчики Росії"

У єдиному телемарафоні відбулася прем'єра документального фільму "Збиті льотчики Росії" про те, як авіація, сили протиповітряної оборони та розвідка України захистили небо нашої країни від російської агресії. Фільм вже доступний на YouTube.

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У фільмі відновлено хронологію спроб Росії захопити контроль над повітряним простором України, несподіваний для росіян ефективний опір, хворобливе для них знищення бойових літаків та полон старших офіцерів з їхнього льотного складу.

У фільмі значне місце займають відео допитів збитих російських льотчиків, зокрема їхні розмови з головою ГУР Кирилом Будановим.

Як повідомляють автори фільму, російські льотчики стали не лише цінним джерелом інформації для української розвідки, а й важливою частиною "обмінного фонду" – наприклад, за трьох старших офіцерів із льотного складу Росія погодилася віддати 45 захисників Маріуполя.

Фільм також розкриває деталі спецоперації ГУР "Синиця", за підсумками якої в Україну перелетів російський гелікоптер МІ-8 з екіпажем та цінним військовим вантажем. Пілот вертольота, капітан ПКС РФ Максим Кузьмінов, розповів, як він зв'язався з розвідкою України, оскільки усвідомив, що саме творить Росія в Україні, і не хотів бути співучасником воєнних злочинів.

"Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі та почали планувати мій переліт", – каже Кузьмінов.

За його словами, на український аеродром він перелітав на гранично малій висоті та в режимі радіомовчання.

"Ніхто не знав, що зі мною. Напевно, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося", – пояснив він.

У фільмі Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад.

"Ви анітрохи не пошкодуєте. Просто відкриєте для себе світ фарб. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви це побачите, повністю зміните свою думку", – вважає він.

23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, який сів на українському аеродромі.

Начальник ГУР Буданов розповів, що льотчик російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

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