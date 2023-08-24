Операція "Синиця". Нові фото з російським гелікоптером Мі-8, який ГУР виманило до України

Спецоперація Головного управління розвідки Міноборони з виманювання російського Мі-8 в Україну називалась "Синиця", а сам гелікоптер належав до полку, що базувався на Далекому сході Росії. Про це повідомив журналіст, військовослужбовець ЗСУ Артем Шевченко.

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Шевченко опублікував фото з російським гелікоптером і українськими військовими.

Він зазначив, що один з двох офіцерів ГУР МО на фото – розробник і реалізатор унікальної шестимісячної операції, яка призвела 9 серпня 2023-го до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольота Мі-8 АМТШ з бортовим номером 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі "Чернігівка" у Приморському краї РФ (в/ч 13984).

"Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", – написав Шевченко.

Він зазначив, що операція ГУР під кодовою назвою "Синиця" була дуже подібною до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський "Моссад", переконавши іракського пілота викрасти на той найсучасніший радянський Міг-21.

3 вересня на телемарафоні вийде документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому будуть висвітлені деталі спецоперації "Синиця".

23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі.

Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагались втекти, їх ліквідували.

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