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Викрадений гелікоптер РФ Мі-8. Буданов: Знайшли підхід до пілота, інші з екіпажу не знали

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 20:32
Викрадений гелікоптер РФ Мі-8. Буданов: Знайшли підхід до пілота, інші з екіпажу не знали - Фото
Кирило Буданов (скриншот з відео)

Пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагались втекти, їх ліквідували, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Змогли знайти правильний підхід до людини [пілота. – Ред.], змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (узяти) живими, але маємо, що маємо", – сказав Буданов.

Він зазначив, що зараз цей гелікоптер перебуває у Києві, а побачити його та поспілкуватись з пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".

За словами Буданова, пілот "чудово почувається, все в нього добре". Він має два варіанти, проте схиляється до того, аби бути в Україні, повідомив глава ГУР.

Він не розголошує мотивацію пілота, зазначає Радіо Свобода.

Буданов назвав цю операцію однією з найкращих, що проведені ГУР за всю історію України.

  • 23 серпня ГУР виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі, у відомстві підтвердили факт спецоперації та пообіцяли повідомити подробиці пізніше. Гелікоптер приземлився на Харківщині.
  • У тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Представник ГУР заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна, тому що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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Артем Джеріпа
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