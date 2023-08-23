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Тріумф розвідки. У Криму знищили С-400 разом з окупантами: відео розльоту ракет знімає дрон ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 13:05
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Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". Відео вибуху показало Головне управління розвідки.

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Сталося це близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у західній частині півострова.

Оленівка на Тарханкуті

"Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад", – рапортували в ГУР.

ДОВІДКА. С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками ДРЛВ, РЕБ, повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками, а також (за заявами творців) з гіперзвуковими крилатими та балістичними ракетами. Виробник – "Алмаз-Антей". Прийнято на озброєння 28 квітня 2007 року. "Тріумф" – найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин – близько $1,25 млрд. Радар має інструментальну дальність до 600 км, а ракетами 40Н6Е комплекс нібито може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 380 км, обмеження по висоті – 35 км. Росія може використовувати модифікацію комплексу, перероблену для ударів по наземних цілях. Крім РФ, стоїть на озброєнні Білорусі, Китаю, Індії та країни НАТО Туреччини. Окупанти стверджують, що вони мають близько 600 пускових установок.

Розвідка уточнила, що це "болісний удар" по системі ППО окупантів, який "матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", тому що у ворога є обмежена кількість цих комплексів на озброєнні.

Євген Пилипенко
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