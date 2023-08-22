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Щоб ефективніше вибити росіян із Криму, Україні потрібні AGM-158 JASSM для винищувачів F-16 — Forbes

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 10:35
Щоб ефективніше вибити росіян із Криму, Україні потрібні AGM-158 JASSM для винищувачів F-16 — Forbes - Фото
AGM-158 JASSM завантажують на F-16 (фото - Todd Cromar, USAF)

Україна передала США "список побажань" щодо спектра озброєнь, і в ньому є американські крилаті ракети JASSM. З їхньою допомогою простіше буде деокупувати захоплений росіянами Крим, коли ними озброять винищувачі F-16, пише Forbes.

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Видання нагадує, що поки що з далекобійного озброєння у бойової авіації України є поставлені Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow та ідентичні SCALP-EG із Франції.

Їх запускає по цілях в окупантів "невеликий" загін модифікованих бомбардувальників Су-24М/МР 7-ї тактичної авіабригади Повітряних сил (Старокостянтинів).

Читайте також: Багатоцільовий конструктор. Які можливості Україні дає F-16

Невідомо, чи був запит із Києва щодо JASSM поданий для F-16, чи під ці ракети мали намір модифікувати літаки радянського зразка.

ДОВІДКА. AGM-158 JASSM – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня", розроблена Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються, в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО противника.

"Але ракета, яка може мати найбільше значення, JASSM, двотонна крилата ракета-невидимка з дальністю дії 230 миль, все ще перебуває у списку побажань Києва. Доти, доки США не схвалять JASSM для передання Україні, українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал", – зазначає видання.

У матеріалі йдеться про те, що F-16 ще не сумісні зі Storm Shadow/SCALP, але сумісні з JASSM, і, об'єднавши F-16 і JASSM, Повітряні сили "зможуть подвоїти свої можливості для глибоких ударів".

Читайте також: Україна отримає винищувачі F-16 одразу після навчання льотчиків: є відмашка США

Євген Пилипенко
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кримвійнаавіаціядеоккупаціяF-16JASSMAGM-158
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