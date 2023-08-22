Щоб ефективніше вибити росіян із Криму, Україні потрібні AGM-158 JASSM для винищувачів F-16 — Forbes
Україна передала США "список побажань" щодо спектра озброєнь, і в ньому є американські крилаті ракети JASSM. З їхньою допомогою простіше буде деокупувати захоплений росіянами Крим, коли ними озброять винищувачі F-16, пише Forbes.
Видання нагадує, що поки що з далекобійного озброєння у бойової авіації України є поставлені Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow та ідентичні SCALP-EG із Франції.
Їх запускає по цілях в окупантів "невеликий" загін модифікованих бомбардувальників Су-24М/МР 7-ї тактичної авіабригади Повітряних сил (Старокостянтинів).
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Невідомо, чи був запит із Києва щодо JASSM поданий для F-16, чи під ці ракети мали намір модифікувати літаки радянського зразка.
"Але ракета, яка може мати найбільше значення, JASSM, двотонна крилата ракета-невидимка з дальністю дії 230 миль, все ще перебуває у списку побажань Києва. Доти, доки США не схвалять JASSM для передання Україні, українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал", – зазначає видання.
У матеріалі йдеться про те, що F-16 ще не сумісні зі Storm Shadow/SCALP, але сумісні з JASSM, і, об'єднавши F-16 і JASSM, Повітряні сили "зможуть подвоїти свої можливості для глибоких ударів".
- Ще наприкінці 2016 року США дозволили продати Польщі JASSM на $222 млн.
- У 2018-му Пентагон замовив створення наддальньої крилатої ракети на базі AGM-158 – JASSM-XR.
- У 2021 році на винищувач ВПС США F-15E заради експерименту вперше завантажили п'ять JASSM.
- Начальник авіації ЗС ЗСУ Голубцов заявив у серпні 2023-го, що, отримавши F-16, Україна зможе бити AGM-84 по флоту росіян з повітря.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не сказано). Україні поставили умову: не застосовувати F-16 по російській території.
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