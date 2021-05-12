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Почти бомбардировщик. США впервые загрузили пять крылатых ракет на истребитель F-15 – фото

12.05.2021, 11:46
Почти бомбардировщик. США впервые загрузили пять крылатых ракет на истребитель F-15 – фото - Фото
F-15E Strike Eagle с пятью крылатыми ракетами JASSM (Фото - 53rdwing.af.mil))

На истребитель Военно-воздушных сил США F-15E Strike Eagle в рамках экспериментальной концепции впервые загрузили пять крылатых ракет AGM-158 Joint, или JASSM. Об этом пишет The Drive.

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Сообщается, что F-15E еще не летал с таким большим количеством крылатых ракет – планируется продолжить испытания с целью более чем вдвое увеличить имеющуюся загрузку истребителя.

СПРАВКА. AGM-158 JASSM — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

"Конфигурация предназначена для того, чтобы позволить гибкому Strike Eagle заменить бомбардировщики в определенных миссиях", – пишет издание.

В планах руководства американских ВВС – постараться использовать группу истребителей вместо одного бомбардировщика для применения залпа JASSM.

"Это уменьшит размер и сложность ударного пакета, а также распределит риск миссии по силам", – отмечают военные. Как пишут журналисты, данная концепция позволит F-15E самостоятельно выполнять задачи в огневой зоне, при необходимости используя ракеты класса "воздух-воздух".

Высокая дальность полета ракет AGM-158 Joint гарантирует, что самолеты ВВС США не имеют необходимости заходить, к примеру, в западную Сирию для поражения целей.

В будущем ВВС США, вероятно, получат версию JASSM с еще большей дальностью действия – предполагается, что ракеты смогут поражать цели на расстоянии до 1000 миль.

Смотрите также: Условия реального боя. F-15 ВВС США поражает цель с очень близкого расстояния – видео

Станислав Стороженко
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F-15E истребитель бомбардировщик ввс США крылатые ракеты
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