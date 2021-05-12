Почти бомбардировщик. США впервые загрузили пять крылатых ракет на истребитель F-15 – фото
На истребитель Военно-воздушных сил США F-15E Strike Eagle в рамках экспериментальной концепции впервые загрузили пять крылатых ракет AGM-158 Joint, или JASSM. Об этом пишет The Drive.
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Сообщается, что F-15E еще не летал с таким большим количеством крылатых ракет – планируется продолжить испытания с целью более чем вдвое увеличить имеющуюся загрузку истребителя.
"Конфигурация предназначена для того, чтобы позволить гибкому Strike Eagle заменить бомбардировщики в определенных миссиях", – пишет издание.
В планах руководства американских ВВС – постараться использовать группу истребителей вместо одного бомбардировщика для применения залпа JASSM.
"Это уменьшит размер и сложность ударного пакета, а также распределит риск миссии по силам", – отмечают военные. Как пишут журналисты, данная концепция позволит F-15E самостоятельно выполнять задачи в огневой зоне, при необходимости используя ракеты класса "воздух-воздух".
Высокая дальность полета ракет AGM-158 Joint гарантирует, что самолеты ВВС США не имеют необходимости заходить, к примеру, в западную Сирию для поражения целей.
В будущем ВВС США, вероятно, получат версию JASSM с еще большей дальностью действия – предполагается, что ракеты смогут поражать цели на расстоянии до 1000 миль.
- 3 февраля новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет.
- По словам главного летчика-испытателя компании Boeing Мэтта Гизе, новый истребитель-бомбардировщик является "самым смертоносным и живучим реактивным самолетом, которые есть на рынке сейчас". Boeing также опубликовали ролик о процессе создания F-15EX.
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