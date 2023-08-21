Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії

Україна повинна використовувати винищувачі F-16, які їй передадуть, лише на своїй території – не по території Росії, озвучив умови міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен. Його слова передає Kristeligt Dagblad.

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"Ми даємо зброю за умови, що вона буде використана для витіснення противника з території України. І не більше", – сказав він.

Міністр наголосив, що "такі умови; чи то танки, винищувачі, чи щось ще".

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Йдеться лише про ті винищувачі, які передасть Данія. Практично напевно ті самі умови виставлять і Нідерланди.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не сказано).

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