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Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії

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21.08.2023, 12:36
Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії - Фото
Винищувач ВПС Данії F-16 (фото - U.S. Air Force, Perry Aston)

Україна повинна використовувати винищувачі F-16, які їй передадуть, лише на своїй території – не по території Росії, озвучив умови міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен. Його слова передає Kristeligt Dagblad.

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"Ми даємо зброю за умови, що вона буде використана для витіснення противника з території України. І не більше", – сказав він.

Міністр наголосив, що "такі умови; чи то танки, винищувачі, чи щось ще".

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Йдеться лише про ті винищувачі, які передасть Данія. Практично напевно ті самі умови виставлять і Нідерланди.

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Євген Пилипенко
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війнагеополітикавинищувачданіяF-16
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