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Успіх контрнаступу ЗСУ — лише питання часу, запевнив заступник комбата 80 ОДШБр

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 12:28
Успіх контрнаступу ЗСУ — лише питання часу, запевнив заступник комбата 80 ОДШБр - Фото
Знищена техніка російських фашистів (фото - @kultshturmovika)

Військовослужбовці "старих" бригад ЗСУ на Донбасі спочатку були дещо "розчаровані" темпом контрнаступу на півдні, але навіть у нових реаліях – з масштабними мінними полями, запеклим опором російських окупантів та їхньою перевагою в повітрі, бійці вважають, що успіх прийде. Про це зі слів заступника командира батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ пише The New York Times.

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"Ми думали, що вони швидко прорвуться до моря", – сказав 30-річний позивний "Тайсен", говорячи про нові бригади ЗСУ, які кинули на прорив ліній оборони ворога, але після стартових втрат на мінах довелося спішно змінювати тактику.

Водночас, за словами "Тайсена", його друзі, що воюють на південному фронті, "зберігають впевненість" в успіху контрнаступу у бік Азовського моря.

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"Тактично, хитрістю, західною технікою українські збройні сили проривають їхню оборону. Успіх – лише питання часу", – сказав він.

За його словами та словами інших командирів, пише NYT, армія Росії зразка літа-2023 "у гіршому стані, ніж українська": "У порівнянні з початком війни їх техніка та особовий склад перебувають у дуже плачевному стані".

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Євген Пилипенко
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