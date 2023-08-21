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Росія формує нову армію для відправлення на південь України – британська розвідка

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 10:18
Росія формує нову армію для відправлення на південь України – британська розвідка - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські окупанти розпочали формування нової армії, яку планують відправити на південь України. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, Росія, ймовірно, створює нове формування – 18-ту загальновійськову армію.

"Формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, які нині діють у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, який зазвичай входить до складу російського гарнізону в окупованому Криму", – повідомили у військовій розвідці союзників.

За даними британців, 18-та армія РФ, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу й зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне вивільнити досвідченіші підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках", – вважають у британській розвідці.

Союзники вважають, що з цієї причини Росія нещодавно передислокувала свої повітрянодесантні війська з Херсонської області в сектор Оріхова Запорізької області.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: Зеленський: Ми не починали контрнаступ раніше, бо не було чим. Загинули б тисячі

Наталія Медведєва
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війнахерсонська областьбританська розвідка
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