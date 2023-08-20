Зеленський: Ми не починали контрнаступ раніше, тому що не було з чим. Загинули б тисячі

Україна не почала контрнаступ раніше, тому що "не було з чим", а без достатньої кількості бронетехніки у лавах Сил оборони були б багатотисячні втрати. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

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Журналіст зазначив, що поки Україна чекала від партнерів постачань важкого озброєння для контрнаступу, Росія готувалась – обкопувалась та мінувала території. Він запитав, чи було, на думку Зеленського, за цей час очікування "відкрите вікно" для контрнаступу, щоб він вже скінчився.

"Ми, наші військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що, чесно, не було з чим. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, все дуже просто. Ви просто втратите людей. Загинуть тисячі людей. Ви пройдете один-два-три-п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей, які просто загинуть", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що за такого підходу неможливо було б досягнути єдиної потрібної Україні цілі – деокупації всієї території держави.

"Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності", – сказав Зеленський.

Він підтвердив, що за цей час РФ справді встигла замінувати багато земель і зробити багато укріплень, втім, за його словами, вона активно це робила на Донбасі і від початку війни, з 2014 року.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

В Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

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