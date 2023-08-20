Зеленский: Мы не начинали контрнаступление раньше, так как было нечем. Погибли бы тысячи

Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем", а без достаточного количества бронетехники в рядах Сил обороны были бы многотысячные потери. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист отметил, что пока Украина ждала от партнеров поставок тяжелого вооружения для контрнаступления, Россия готовилась – окапывалась и минировала территории. Он спросил, было ли, по мнению Зеленского, за это время ожидания "открытое окно" для контрнаступления, чтобы оно уже закончилось.

"Мы, наши военные не предпринимали мощных контрнаступательных действий раньше, потому что, честно, было не с чем. Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков, все очень просто. Вы просто потеряете людей. Погибнут тысячи человек. Вы пройдете один- два-три-пять километров, но вы потеряете тысячи человек, которые просто погибнут", – сказал Зеленский.

Он отметил, что при таком подходе невозможно было бы добиться единой нужной Украине цели – деоккупации всей территории государства.

"Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", – сказал Зеленский.

Он подтвердил, что за это время РФ действительно успела заминировать много земель и сделать много укреплений, однако, по его словам, она активно это делала на Донбассе и с начала войны, с 2014 года.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Читайте также: Милли о контрнаступлении: ВСУ медленно, но продвигаются, россияне – в довольно плохом состоянии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.