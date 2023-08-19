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Милли о контрнаступлении: ВСУ медленно, но продвигаются, россияне – в плохом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 00:26
Милли о контрнаступлении: ВСУ медленно, но продвигаются, россияне – в плохом состоянии - Фото
Марк Милли (Фото: ЕРА)

Глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в интервью американской газете The Washington Post прокомментировал контрнаступление Сил обороны. Он сказал, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются, в то же время российские оккупанты сталкиваются с рядом трудностей.

По его словам, россияне – в "довольно плохом состоянии".

"Они понесли огромные потери. Боевой дух у них не на высоте. Качество командиров сомнительное и неоднородное – зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне командования явно есть много недоразумений. Логистика – не в лучшем виде", – сказал Милли.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить, он сказал: "Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победить".

Он объяснил, что для Украины эта война является борьбой за выживание, но для остальной Европы, мирового сообщества и США суть заключается в поддержке международных норм и правил.

"То, что сделал Путин, – это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", – отметил американский генерал.

По его словам, если результатом войны будет свободная и независимая Украина с сохранением территориальной целостности, это потребует значительных усилий и времени.

Относительно дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, Милли отказался делать комментарии по поводу будущих событий и текущих переговоров. Он считает, что сейчас еще рано говорить о таких вопросах, поскольку текущее контрнаступление еще не завершилось, и нужно дождаться развития событий.

  • 16 августа 2023 года Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал-лейтенант отметил, что российские кафиры вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
  • Утром 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские кафиры наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным и Новодаровкой на юге.

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Милана Головань
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войнаМарк Милликонтрнаступление
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