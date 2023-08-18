Генштаб: Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях – карта
За минувшие сутки российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 18 августа.
Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.
На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два склада боеприпасов и станцию РЭБ врага.
- За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52.
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