Генштаб: Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях – карта

За минувшие сутки российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 18 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два склада боеприпасов и станцию РЭБ врага.

За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52.

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