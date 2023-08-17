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Зеленский: В каждой из 16 бригад, которые я посетил, сказали о проблемах с комплектованием видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 23:59
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский после подписания указа о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны насчет результатов проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки пообещал, что руководящие должности в военкоматах будут теперь занимать воины, прошедшие боевые действия. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, подчеркнув, что во время его поездки на фронт военные рассказывали ему о проблемах с комплектованием.

Он отметил, что его указом от 17 августа введено в действие решение СНБО по итогам проверки военкомов и в целом работы ТЦК СП.

"Полная замена руководящего состава. Воины, которые реально прошли боевые действия, которые реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой ТЦК. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в каждой из 16 боевых бригад, которые он посетил на этой неделе, воины говорили о проблемах с комплектованием.

"Начало этих проблем – в частности то, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", – заявил президент.

Он также сообщил, что провел 17 августа селекторное совещание с военными, разведкой, членами правительства – обсуждались вопросы обороны позиций, продвижения вперед, наступательных действий, обеспечения воинов.

"Активно формируем содержание новых оборонных пакетов от партнеров. Будут новости", – анонсировал Зеленский.

  • 14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".
  • На следующий день Зеленский продолжил поездки на передовую. Президент отправился в Запорожскую область, где встретился с воинами и командованием бригад.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнавоенная помощь
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