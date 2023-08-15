Сегодня, 15 августа, президент Владимир Зеленский продолжил поездки на передовую. После вчерашнего визита в Донецкую область Зеленский отправился на Запорожское направление и опубликовал несколько видео.

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"Сегодня продолжили работу и встречи с нашими защитниками на Мелитопольском направлении", – сообщил Зеленский.

Президент посетил 3 бригаду оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана. Эта бригада участвовала в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков вблизи Харькова. Сейчас бригада ведет наступательные действия на Запорожском направлении.

Также Зеленский посетил передовой пункт управления 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Бойцы этой бригады защищают Украину на Ореховском направлении.

Президент также встретился с воинами 118 отдельной механизированной бригады, которая ведет наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Командный пункт 47 бригады (Ореховское направление):

Визит к 117 бригаде (Ореховское направление):

14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

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