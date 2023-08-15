Сьогодні, 15 серпня, президент Володимир Зеленський продовжив поїздки на передову. Після вчорашнього візиту на Донеччину Зеленський вирушив на Запорізький напрямок та опублікував кілька відео.

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"Сьогодні продовжили роботу та зустрічі з нашими захисниками на Мелітопольському напрямку", – повідомив Зеленський.

Президент відвідав 3 бригаду оперативного призначення ім. полковника Петра Болбочана. Ця бригада брала участь у бойових завданнях на території Донеччини та Луганщини, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова. Зараз бригада веде наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Також Зеленський відвідав передовий пункт управління 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Бійці цієї бригади захищають Україну на Оріхівському напрямку.

Президент також зустрівся з воїнами 118 окремої механізованої бригади, яка веде наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Командний пункт 47 бригади (Оріхівський напрямок):

Візит до 117 бригади (Оріхівський напрямок):

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

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