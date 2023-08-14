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Зеленський відвідав бригади, що бʼються на Донеччині – відео видео

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14.08.2023, 18:25
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Президент Володимир Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, що бʼються з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомляється у соцмережах президента.

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"Сьогодні працюємо на Донеччині. Відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи Адам оперативно-тактичного угруповання Соледар", – повідомив Зеленський.

Також президент повідомив, що поспілкувався з бійцями 5-ї окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Бахмутському напрямку, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Президент розповів, що обговорив з командирами проблеми, з якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їхнього розв’язання.

Він додав, що отримує загальну інформацію щодня, але хоче сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

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Наталія Медведєва
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війнаВолодимир Зеленский
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