Президент Володимир Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, що бʼються з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомляється у соцмережах президента.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сьогодні працюємо на Донеччині. Відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи Адам оперативно-тактичного угруповання Соледар", – повідомив Зеленський.

Також президент повідомив, що поспілкувався з бійцями 5-ї окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Бахмутському напрямку, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Президент розповів, що обговорив з командирами проблеми, з якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їхнього розв’язання.

Він додав, що отримує загальну інформацію щодня, але хоче сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

11 серпня Зеленський повідомив, що Україна збільшує обсяги виробництва снарядів і техніки.

Читайте також: Зеленський: Російське зло отримує справедливу українську відповідь щодня

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.