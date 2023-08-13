Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді", – сказав президент.

Він нагадав, що "лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу".

"Четверта ранку – обстріляли село Велетенське. Загорівся будинок. Поранений хлопець: у нього важкі опіки, зараз у реанімації..."

"Девʼята ранку – удар окупантів по селу Широка Балка. З артилерії. Пʼятеро загиблих. Серед них немовля – дівчинка, їй було 22 дні. ї брата – йому було лише 12 років – устигли доправити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень – важких поранень. Мати дітей – її звали Олеся, їй було лише 39 років – загинула..."

"Приблизно в той самий час було обстріляне село Станіслав. Дві людини поранені, двоє убиті. Чоловіки – 71 рік, 57 років..."

Президент наголосив, що "зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: або бʼєшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя", і поіменно назвав медичних працівників, які рятують людям життя.

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