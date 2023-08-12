Сьогодні, 12 серпня, на звільненому понад рік тому від росіян острові Зміїний було встановлено прикордонний знак. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО. Разом з Дмитром Усовим (заступником начальника ГУР, – ред.) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", – написав Дейнеко.
Попередній знак, який стояв до повномасштабного вторгнення РФ, був знищений російськими окупантами.
"Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", – сказав Дейнеко.
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це як "жест доброї волі".
- 7 липня на звільненому від російських окупантів острові ЗСУ встановили державний прапор.
- 19 квітня 2023 року голова ГУР Кирило Буданов вручив нагороди бійцям Центру спеціальних операцій "А" СБУ, які зробили важливий внесок у визволення острова Зміїний влітку 2022 року.
- У липні 2023-го російські літаки неодноразово атакували Зміїний.
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