Сьогодні, 12 серпня, на звільненому понад рік тому від росіян острові Зміїний було встановлено прикордонний знак. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО. Разом з Дмитром Усовим (заступником начальника ГУР, – ред.) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", – написав Дейнеко.

Попередній знак, який стояв до повномасштабного вторгнення РФ, був знищений російськими окупантами.

"Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", – сказав Дейнеко.

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