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На острові Зміїний встановили прикордонний знак, наступний військові обіцяють у Криму – відео видео

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12.08.2023, 22:15
Відео: Дейнеко
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Сьогодні, 12 серпня, на звільненому понад рік тому від росіян острові Зміїний було встановлено прикордонний знак. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.


"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО. Разом з Дмитром Усовим (заступником начальника ГУР, – ред.) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", – написав Дейнеко.

Попередній знак, який стояв до повномасштабного вторгнення РФ, був знищений російськими окупантами.

"Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", – сказав Дейнеко.

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Оксана Житнюк
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війнагурДПСУзміїнийострівзнакприкордонний знак
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