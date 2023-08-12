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На острове Змеиный установили пограничный знак, следующий военные обещают в Крыму – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 22:15
Видео: Дейнеко
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Сегодня, 12 августа, на освобожденном более года назад от россиян острове Змеиный был установлен пограничный знак. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО. Вместе с Дмитрием Усовым (заместителем начальника ГУР, – ред.) и парнями отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", – написал Дейнеко.

Предыдущий знак, стоявший до полномасштабного вторжения РФ, был уничтожен российскими оккупантами.

"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", – сказал Дейнеко.

Читайте также: "Это было эпично, мы порядочно их убили". Как Украина освобождала Змеиный: фильм ГУР – за минуту

Оксана Житнюк
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войнагпсугуростровзнакЗмеиныйпограничный знак
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