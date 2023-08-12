Сегодня, 12 августа, на освобожденном более года назад от россиян острове Змеиный был установлен пограничный знак. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО. Вместе с Дмитрием Усовым (заместителем начальника ГУР, – ред.) и парнями отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", – написал Дейнеко.

Предыдущий знак, стоявший до полномасштабного вторжения РФ, был уничтожен российскими оккупантами.

"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", – сказал Дейнеко.

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