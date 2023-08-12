Сегодня, 12 августа, на освобожденном более года назад от россиян острове Змеиный был установлен пограничный знак. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО. Вместе с Дмитрием Усовым (заместителем начальника ГУР, – ред.) и парнями отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", – написал Дейнеко.
Предыдущий знак, стоявший до полномасштабного вторжения РФ, был уничтожен российскими оккупантами.
"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", – сказал Дейнеко.
- В ночь с 29 на 30 июня 2022 года украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это как "жест доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- 19 апреля 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций "А" СБУ, которые внесли важный вклад в освобождение острова Змеиный летом 2022 года.
- В июле 2023 года российские самолеты неоднократно атаковали Змеиный.
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