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Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за участие в освобождении острова Змеиный – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 17:32
Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за участие в освобождении острова Змеиный – фото - Фото
Фото: СБУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций "А" СБУ, сделавшим важный вклад в освобождение острова Змеиный летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, которые меняют ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов. Подобных примеров насчитывается уже не один десяток", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

В частности, бойцы Центра спецопераций "А" входили в группы, которые 8 мая 2022 года высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской области, чтобы задуманная спецоперация прошла успешно.

Буданов отметил, что битва за остров Змеиный и возвращение на него украинского флага стали символом победы Украины над Россией на море.

Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за участие в освобождении острова Змеиный – фото

"Освобождение Змеиного ― одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от угроз и разблокировать торговое судоходство", – сказал Буданов.

Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за участие в освобождении острова Змеиный – фото

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Вадим Ребрина
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