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Российские самолеты атаковали украинский остров в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 09:32
Российские самолеты атаковали украинский остров в Черном море - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия ночью 30 июля третий раз с начала месяца атаковала украинский остров Змеиный, сообщило оперативное командование "Юг" в утренней сводке.

"Тактической авиацией в Черном море в третий раз враг атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", – рассказали военные.

Предварительные обстрелы в районе острова были зафиксированы 13 июля и 26 июля.

Президент Владимир Зеленский приезжал на Змеиный 8 июля, в 500-й день великой войны России против Украины.

Благодаря деоккупации острова Змеиный летом 2022 года стало возможным открытие зернового коридора. Срок его действия истек 17 июля 2023 года, после чего россияне начали уничтожать украинскую портовую инфраструктуру, причем не только на Черном море, но и на Дунае.

Читайте также: "Это было эпически". Как Украина освобождала Змеиный: фильм ГУР – за минуту

Андрей Водяный
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