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Російські літаки атакували український острів у Чорному морі

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 09:32
Російські літаки атакували український острів у Чорному морі - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія вночі 30 липня втретє з початку місяця атакувала український острів Зміїний, повідомило оперативне командування "Південь" у ранковому зведенні.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця ворог атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", – розказали військові.

Попередні обстріли в районі цього острова були зафіксовані 13 липня та 26 липня.

Президент Володимир Зеленський приїжджав на Зміїний 8 липня, у 500-й день великої війни Росії проти України.

Завдяки деокупації острова Зміїний влітку 2022 року стало можливим відкриття зернового коридору. Термін його дії сплив 17 липня 2023 року, після чого росіяни почали знищувати українську портову інфраструктуру, причому не тільки на Чорному морі, але й на Дунаї.

Читайте також: "Це було епічно". Як Україна звільняла Зміїний: фільм ГУР – за хвилину

Андрій Водяний
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