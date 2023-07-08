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Зеленський особисто відвідав острів Зміїний у 500 день великої війни. З ним був Буданов — відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 08:54
Володимир Зеленський на Зміїному (Фото: скриншот з відео)
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Президент Володимир Зеленський особисто відвідав острів Зміїний у 500 день великої війни Росії проти України. Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави.

За його словами, у 500 день повномасштабної війни він вшанував пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя під час визволення Зміїного.

Він назвав битву за острів однією з найважливіших під час великої війни.

"Вдячний усім, хто боровся тут проти окупантів. Слава кожному, хто воює заради безпеки у нашому Чорному морі", — наголосив глава держави.

На записі можна побачити, що з президентом Зміїним завітав начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

Читайте також: Буданов: На Зміїному росіяни кинули багато зброї, документів ППО та рідкісних деталей – відео

Дмитро Гриниченко
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