Президент Владимир Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500 день большой войны России против Украины. Соответсвующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в 500 день полномасштабной войны он почтил память погибших воинов, которые отдали жизни при освобождении Змеиного.

Он назвал битву за остров одной из наиболее важных за время большой войны.

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Слава каждому, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море", — подчеркнул глава государства.

На записи можно увидеть, что с президентом Змеиный посетил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Читайте также: Буданов: На Змеином россияне бросили много оружия, документов ПВО и редких деталей – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.