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Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500 день большой войны. С ним был Буданов — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 08:54
Владимир Зеленский на Змеином (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500 день большой войны России против Украины. Соответсвующее видео опубликовала пресс-служба главы государства. 

По его словам, в 500 день полномасштабной войны он почтил память погибших воинов, которые отдали жизни при освобождении Змеиного.

Он назвал битву за остров одной из наиболее важных за время большой войны. 

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Слава каждому, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море", — подчеркнул глава государства.

На записи можно увидеть, что с президентом Змеиный посетил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Читайте также: Буданов: На Змеином россияне бросили много оружия, документов ПВО и редких деталей – видео

Дмитрий Гриниченко
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