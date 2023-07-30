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Росія вночі атакувала Україну "шахедами", повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили повідомляли, що уночі була загроза застосування ударних БПЛА на території Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Повітряна атака тривала, судячи з повідомлень, між другою та четвертою годинами ночі.

ОНОВЛЕНО о 7:52. Голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак повідомив, що два "шахеди" збили у небі над Криворізьким районом.

Їхні уламки впали на територію приватної агрофірми. Там загорілося складське приміщення, але пожежу швидко загасили.

ОНОВЛЕНО о 8:23. Командування Повітряних сил повідомило, що уночі 30 липня Росія запустила чотири ударних БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усі дрони були збиті в межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Військові попередили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті, судячи зі зведення, не зазнала значних змін.

Ворог атакував на Лиманському напрямку в районах Новоєгорівки та Білогорівки (обидва – крайній схід Луганської області), а на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районі міста Мар’їнка біля Донецька.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Росіяни активно обстрілювали позиції в районі тих населених пунктів, які недавно були звільнені: Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське.

Про те, що відбувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках, Генштаб говорить скупо: Сили оборони продовжують наступ, закріплюються на досягнутих рубежах.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

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