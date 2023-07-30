дополнено

Россия ночью атаковала Украину "шахедами", сообщил в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушные силы сообщали, что ночью была угроза применения ударных БПЛА на территории Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. Воздушная атака продолжалась, судя по сообщениям, с двух до четырех часов ночи.

ОБНОВЛЕНО в 7:52. Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что два "шахеда" сбили в небе над Криворожским районом.

Их обломки рухнули на территорию частной агрофирмы. Там загорелось складское помещение, но пожар быстро потушили.

ОБНОВЛЕНО в 8:23. Командование Воздушных сил сообщило, что ночью 30 июля Россия запустила четыре ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Все дроны были сбиты в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Военные предупредили, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте, судя по сводке, значительно не изменилась.

Враг атаковал на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки (оба – крайний восток Луганской области), а на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка возле Донецка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Россияне активно обстреливали позиции в районе недавно освобожденных населенных пунктов: Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское.

О происходящем на Мелитопольском и Бердянском направлениях Генштаб говорит скупо: Силы обороны продолжают наступление, закрепляются на достигнутых рубежах.

В центре Москвы утром 30 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.