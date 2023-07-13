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Росія атакувала Зміїний – тактична авіація окупантів скинула фугас на острів

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 14:34
Росія атакувала Зміїний – тактична авіація окупантів скинула фугас на острів - Фото
Остров Зміїний (Скриншот відео)

Сьогодні, 13 липня, росіяни атакували острів Зміїний – скинули на нього фугасну бомбу. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", – йдеться у повідомленні.

Завдяки деокупації острова Зміїний влітку 2022 року стало можливим відкриття зернового коридору. Термін дії чергової зернової угоди спливає 17 липня 2023 року, вона має бути подовжена.

Читайте також: Звільнення Зміїного: у СБУ розповіли про операцію спецпідрозділу на острові у Чорному морі

Наталія Медведєва
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