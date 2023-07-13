Росія атакувала Зміїний – тактична авіація окупантів скинула фугас на острів
13.07.2023, 14:34
Остров Зміїний (Скриншот відео)
Сьогодні, 13 липня, росіяни атакували острів Зміїний – скинули на нього фугасну бомбу. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", – йдеться у повідомленні.
Завдяки деокупації острова Зміїний влітку 2022 року стало можливим відкриття зернового коридору. Термін дії чергової зернової угоди спливає 17 липня 2023 року, вона має бути подовжена.
- Росіяни окупували острів Зміїний із перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, на ньому вони розгортали системи протиповітряної оборони.
- Українські сили систематично завдавали ударів по російському гарнізону на Зміїному. 30 червня стало відомо, що окупанти евакуювали особовий склад з острова.
- У тому ж році 4 липня на Зміїному знову було встановлено український прапор.
- 8 липня 2023 року острів Зміїний відвідав президент Володимир Зеленський.
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