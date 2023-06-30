Звільнення острова Зміїний від окупантів стало не лише перемогою України, а й дозволило частково розблокувати Чорне море. Про операцію зі звільнення острова розповіли керівники Центру спецоперацій "А" СБУ.

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Керівники ЦСО "А" розповіли авторам документального фільму про те, як діяв спецпідрозділ СБУ у спецоперації на Зміїному.

"Звільнення Зміїного – одна зі знакових перемог над ворогом. Не лише військова, а й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море", – сказав голова ЦСО "А" СБУ Євгеній Хмара.

Він розповів, як проходила підготовка до операції: збір інформації, відпрацювання деталей на макеті, індивідуальні та групові тренування.

"Завдання звільнити Зміїний було надскладним, але це і є спеціалізація ЦСО "А"... До таких спецоперацій ми готувалися все життя", – сказав командир бойової групи з позивним "Кот".

Перша спроба висадки з гелікоптера на острів не вдалася. Після цього по острову було завдано вогневого удару, за яким пішов успішний десант, який вів з окупантами бій "практично на мінному полі".

У ході спецоперації загинули два спецназівці ЦСО "А", їм посмертно надали звання Героїв України.

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