Звільнення острова Зміїний від окупантів стало не лише перемогою України, а й дозволило частково розблокувати Чорне море. Про операцію зі звільнення острова розповіли керівники Центру спецоперацій "А" СБУ.
Керівники ЦСО "А" розповіли авторам документального фільму про те, як діяв спецпідрозділ СБУ у спецоперації на Зміїному.
"Звільнення Зміїного – одна зі знакових перемог над ворогом. Не лише військова, а й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море", – сказав голова ЦСО "А" СБУ Євгеній Хмара.
Він розповів, як проходила підготовка до операції: збір інформації, відпрацювання деталей на макеті, індивідуальні та групові тренування.
"Завдання звільнити Зміїний було надскладним, але це і є спеціалізація ЦСО "А"... До таких спецоперацій ми готувалися все життя", – сказав командир бойової групи з позивним "Кот".
Перша спроба висадки з гелікоптера на острів не вдалася. Після цього по острову було завдано вогневого удару, за яким пішов успішний десант, який вів з окупантами бій "практично на мінному полі".
У ході спецоперації загинули два спецназівці ЦСО "А", їм посмертно надали звання Героїв України.
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це як "жест доброї волі".
- 7 липня на звільненому від російських окупантів острові ЗСУ встановили державний прапор.
- 19 квітня 2023 року голова ГУР Кирило Буданов вручив нагороди бійцям Центру спеціальних операцій "А" СБУ, які зробили важливий внесок у визволення острова Зміїний влітку 2022 року.
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