Освобождение острова Змеиный от оккупантов стало не только победой Украины, но и позволило частично разблокировать Черное море. Об операции по освобождению острова рассказали руководители Центра спецопераций "А" СБУ.
Руководители ЦСО "А" рассказали авторам документального фильма о том, как действовал спецназ СБУ в спецоперации на Змеином.
"Освобождение Змеиного – одна из знаковых побед над врагом. Не только военная, но и экономическая и психологическая. Это позволило разблокировать Черное море", – сказал глава ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара.
Он рассказал, как проходила подготовка к операции: сбор информации, отработка деталей на макете, индивидуальные и групповые тренировки.
"Задача освобождения Змеиного была сверхсложной, но это и есть специализация ЦСО "А"... К таким спецоперациям мы готовились всю жизнь", – сказал командир боевой группы с позывным "Кот".
Первая попытка высадки вертолетного десанта на остров не удалась. После этого по острову был нанесен огневой удар, за ним последовал успешный десант, который вел с оккупантами бой "практически на минном поле".
В ходе спецоперации погибли два спецназовца ЦСО "А", им посмертно присвоено звание Героев Украины.
- В ночь с 29 на 30 июня 2022 года украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это в качестве "жеста доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- 19 апреля 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций "А" СБУ, которые внесли важный вклад в освобождение острова Змеиный летом 2022 года.
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