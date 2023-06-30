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Освобождение Змеиного: в СБУ рассказали об операции спецназа на острове в Черном море видео

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30.06.2023, 18:06
Остров Змеиный (Фото - скриншот)
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Освобождение острова Змеиный от оккупантов стало не только победой Украины, но и позволило частично разблокировать Черное море. Об операции по освобождению острова рассказали руководители Центра спецопераций "А" СБУ. 

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Руководители ЦСО "А" рассказали авторам документального фильма о том, как действовал спецназ СБУ в спецоперации на Змеином.

"Освобождение Змеиного – одна из знаковых побед над врагом. Не только военная, но и экономическая и психологическая. Это позволило разблокировать Черное море", – сказал глава ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара.

Он рассказал, как проходила подготовка к операции: сбор информации, отработка деталей на макете, индивидуальные и групповые тренировки. 

"Задача освобождения Змеиного была сверхсложной, но это и есть специализация ЦСО "А"... К таким спецоперациям мы готовились всю жизнь", – сказал командир боевой группы с позывным "Кот".  

Первая попытка высадки вертолетного десанта на остров не удалась. После этого по острову был нанесен огневой удар, за ним последовал успешный десант, который вел с оккупантами бой "практически на минном поле". 

В ходе спецоперации погибли два спецназовца ЦСО "А", им посмертно присвоено звание Героев Украины.

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Сергей Бережной
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