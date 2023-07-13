UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия атаковала Змеиный – тактическая авиация оккупантов сбросила фугас на остров

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 14:34
Россия атаковала Змеиный – тактическая авиация оккупантов сбросила фугас на остров - Фото
Остров Змеиный (Скриншот видео)

Сегодня, 13 июля, россияне атаковали остров Змеиный – сбросили на него фугасную бомбу. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", – говорится в сообщении.

Благодаря деоккупации острова Змеиный летом 2022 года, стало возможным открытие зернового коридора. Срок действия очередного зернового соглашения истекает 17 июля 2023 года, оно должно быть продлено.

Читайте также: Освобождение Змеиного: в СБУ рассказали об операции спецназа на острове в Черном море

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаЗмеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 