Россия атаковала Змеиный – тактическая авиация оккупантов сбросила фугас на остров

Сегодня, 13 июля, россияне атаковали остров Змеиный – сбросили на него фугасную бомбу. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", – говорится в сообщении.

Благодаря деоккупации острова Змеиный летом 2022 года, стало возможным открытие зернового коридора. Срок действия очередного зернового соглашения истекает 17 июля 2023 года, оно должно быть продлено.

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