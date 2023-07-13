Россия атаковала Змеиный – тактическая авиация оккупантов сбросила фугас на остров
13.07.2023, 14:34
Остров Змеиный (Скриншот видео)
Сегодня, 13 июля, россияне атаковали остров Змеиный – сбросили на него фугасную бомбу. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", – говорится в сообщении.
Благодаря деоккупации острова Змеиный летом 2022 года, стало возможным открытие зернового коридора. Срок действия очередного зернового соглашения истекает 17 июля 2023 года, оно должно быть продлено.
- Россияне оккупировали остров Змеиный с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, на нем они разворачивали системы противовоздушной обороны.
- Украинские силы систематически наносили удары по российскому гарнизону на Змеином. 30 июня стало известно, что оккупанты эвакуировали личный состав с острова.
- В том же году 4 июля на Змеином снова был установлен украинский флаг.
- 8 июля 2023 года остров Змеиный посетил президент Владимир Зеленский.
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