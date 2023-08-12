Вночі "бавовну" в Криму організувала СБУ, 17 безпілотників атакували базу військ РФ – джерела

Атаку на окупантів у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 12 серпня організувала Служба безпеки України, і в результаті операції є десятки вбитих та поранених росіян, а також пошкоджено техніку армії РФ. Про це повідомили LIGA.net джерела в СБУ.

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Джерела стверджують, що СБУ організувала "бавовну" в Криму – 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Військова контррозвідка СБУ потужно відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянках автомобільної техніки та паливозаправниках, зазначив співрозмовник LIGA.net.

Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється, але за попередніми даними йдеться про "десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки".

Вночі в соцмережех з'являлись відео нічної атаки в Криму, на яких було чути звуки безпілотників та вибухи.

Також сьогодні двічі за день були атаки в районі Кримського мосту – окупанти скаржились на українські ракети, а все довкола було в диму.

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