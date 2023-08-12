Вночі 12 серпня на північний захід від Євпаторії у тимчасово окупованому Росією Криму лунають вибухи. У роликах, які викладають у мережу, видно роботу протиповітряної оборони загарбників.

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Повідомлення про вибухи у Криму почали з'являтися у місцевих чатах близько 01:30 ночі.

Пізніше з'явилися ролики, де люди повідомляють про безпілотники із характерним "мопедним" звуком двигуна внутрішнього згоряння.

У кадрі видно спроби збити щось у повітрі зі стрілецької зброї, після чого окупанти застосовують зенітно-ракетний комплекс. Невідомо, наскільки результативно, і чи є "прильоти".

Новоозерне – курортне селище міського типу на березі озера Донузлав на території Сакського району АР Крим.

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11 серпня 2023 року через дрон у Москві закривали небо над аеропортом Внуково, були масові затримки рейсів. Вибух безпілотника там потрапив у трансляцію чемпіонату Росії з веслування.

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