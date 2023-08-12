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Взрывы на Донузлаве под Евпаторией, в воздухе слышно "мопеды" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 03:14
Новоозерное (иллюстративный скриншот)
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Ночью 12 августа на северо-запад от Евпатории во временно оккупированном Россией Крыму гремят взрывы. В роликах, которые выкладывают в сеть, видно работу противовоздушной обороны захватчиков.

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Сообщения о взрывах в Крыму начали появляться в местных чатах около 01:30 ночи.

Позднее появились ролики, где люди сообщают о беспилотниках с характерным "мопедным" звуком двигателя внутреннего сгорания.

В кадре видны попытки сбить что-то в воздухе из стрелкового оружия, после чего оккупанты применяют зенитно-ракетный комплекс. Неизвестно, насколько результативно и есть ли "прилеты".

Новоозерное – курортный поселок городского типа на берегу озера Донузлав на территории Сакского района АР Крым.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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