Ночью 12 августа на северо-запад от Евпатории во временно оккупированном Россией Крыму гремят взрывы. В роликах, которые выкладывают в сеть, видно работу противовоздушной обороны захватчиков.
Сообщения о взрывах в Крыму начали появляться в местных чатах около 01:30 ночи.
Позднее появились ролики, где люди сообщают о беспилотниках с характерным "мопедным" звуком двигателя внутреннего сгорания.
В кадре видны попытки сбить что-то в воздухе из стрелкового оружия, после чего оккупанты применяют зенитно-ракетный комплекс. Неизвестно, насколько результативно и есть ли "прилеты".
Новоозерное – курортный поселок городского типа на берегу озера Донузлав на территории Сакского района АР Крым.
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- 11 августа 2023 года из-за дрона в Москве закрывали небо над аэропортом Внуково, были массовые задержки рейсов. Взрыв беспилотника там попал в трансляцию чемпионата России по гребле.
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