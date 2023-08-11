В Москве тревожно и "ковер": массовые задержки авиарейсов – летит дрон
11.08.2023, 10:40
Внуково (Фото: ресурс оккупантов)
В Москве закрыли небо над аэропортом Внуково – по предварительной информации, в сторону столицы страны-агрессора летит беспилотник. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Как отмечается, воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены.
Сообщается, что объявлен режим "ковер".
По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки, он летит в сторону Москвы.
Кубинка – поселок в Одинцовском городском округе Московской области России. Расположен в 63 км к западу от центра Москвы.
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