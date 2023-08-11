В Москве тревожно и "ковер": массовые задержки авиарейсов – летит дрон

В Москве закрыли небо над аэропортом Внуково – по предварительной информации, в сторону столицы страны-агрессора летит беспилотник. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Как отмечается, воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены.

Сообщается, что объявлен режим "ковер".

По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки, он летит в сторону Москвы.

Кубинка – поселок в Одинцовском городском округе Московской области России. Расположен в 63 км к западу от центра Москвы.

Под утро 9 августа в Москве звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в том же Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.

Позднее, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв.

Момент взрыва попал на видео.

Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

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