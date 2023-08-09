В Москве в ночь на 9 августа звучали взрывы, россияне заявили о налете неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Оккупанты пишут, что на город летели два боевые дрона, однако оба якобы были сбиты противовоздушной обороной.
В Москве заявили, что один был поражен в районе Домодедово, а второй — в районе Минского шоссе.
Также в сети публикуют видео момента взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.
- В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
- Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
- Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.
- В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.
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