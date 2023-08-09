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В Москве звучали взрывы. Оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 06:22
Взрывы в Москве
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В Москве в ночь на 9 августа звучали взрывы, россияне заявили о налете неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Оккупанты пишут, что на город летели два боевые дрона, однако оба якобы были сбиты противовоздушной обороной.
В Москве заявили, что один был поражен в районе Домодедово, а второй — в районе Минского шоссе. 

Также в сети публикуют видео момента взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области. 

  • В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
  • Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.
  • В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов – фото

Дмитрий Гриниченко
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