В Москве в ночь на 9 августа звучали взрывы, россияне заявили о налете неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты пишут, что на город летели два боевые дрона, однако оба якобы были сбиты противовоздушной обороной.

В Москве заявили, что один был поражен в районе Домодедово, а второй — в районе Минского шоссе.

Также в сети публикуют видео момента взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.

В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

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