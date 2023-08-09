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У Москві лунали вибухи. Окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе — відео видео

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09.08.2023, 06:22
Вибухи у Москві
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У Москві в ніч проти 9 серпня лунали вибухи, росіяни заявили про наліт невідомих безпілотників. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Окупанти пишуть, що на місто летіли два бойові дрони, проте обидва нібито були збиті протиповітряною обороною.

У Москві заявили, що один був уражений у районі Домодєдово, а другий — у районі Мінського шосе.

Також у мережі публікують відео моменту вибуху у селі Молоково у Ленінському міському окрузі Московської області.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Дивіться також: Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фото

Дмитро Гриниченко
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