У Москві в ніч проти 9 серпня лунали вибухи, росіяни заявили про наліт невідомих безпілотників. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Окупанти пишуть, що на місто летіли два бойові дрони, проте обидва нібито були збиті протиповітряною обороною.

У Москві заявили, що один був уражений у районі Домодєдово, а другий — у районі Мінського шосе.

Також у мережі публікують відео моменту вибуху у селі Молоково у Ленінському міському окрузі Московської області.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

В ніч проти 1 серпня у центрі Москви знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.

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