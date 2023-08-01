Москва-сіті знову атакували безпілотники. Приліт у ту саму вежу, що і минулого разу — фото, відео

У центрі Москви в ніч на 1 серпня знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Удар знову припав по будівлі елітного комплексу Москва-Сіті в центрі міста — з моменту минулої атаки минуло лише два дні.

У Міноборони РФ заявили про нібито "відбиття атаки українських БПЛА". Росіяни написали, що знищили два дрони над Одинцовським та Нарофомінським районами.

Один же "втратив управління через придушення засобами радіоелектронної боротьби" та влучив по вежі Москва-сіті.

Представники Кремля на місцях сказали, що удар припав по тій самій вежі, що й позавчора, пошкоджено 150 кв.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. "Вони отримали те, чого хотіли", – сказав речник Повітряних сил.

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