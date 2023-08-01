Москва-сити снова атаковали БпЛА. Прилет в ту же башню, что и в прошлый раз — фото, видео
01.08.2023, 06:19
Дым над башней Москва-сити (Фото: ресурс оккупантов)
В центре Москвы в ночь на 1 августа снова звучали взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Удар снова пришелся по зданию элитного комплекса Москва-сити в центре города — с момента прошлой атаки прошло всего два дня.
В Минобороны РФ заявили о якобы "отбитии атаки украинских БПЛА". Россияне написали, что уничтожили два дрона над Одинцовским и Нарофоминским районами.
Один же "потерял управление из-за подавления средствами радиоэлектронной борьбы" и попал по башне Москва-сити.
Представители Кремля на местах сказали, что удар пришелся по той же башне, что и позавчера, повреждено 150 кв м.
- центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
- Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
- Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.
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