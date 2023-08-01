Москва-сити снова атаковали БпЛА. Прилет в ту же башню, что и в прошлый раз — фото, видео

В центре Москвы в ночь на 1 августа снова звучали взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Удар снова пришелся по зданию элитного комплекса Москва-сити в центре города — с момента прошлой атаки прошло всего два дня.

В Минобороны РФ заявили о якобы "отбитии атаки украинских БПЛА". Россияне написали, что уничтожили два дрона над Одинцовским и Нарофоминским районами.

Один же "потерял управление из-за подавления средствами радиоэлектронной борьбы" и попал по башне Москва-сити.

Представители Кремля на местах сказали, что удар пришелся по той же башне, что и позавчера, повреждено 150 кв м.

центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.

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