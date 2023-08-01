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Москва-сити снова атаковали БпЛА. Прилет в ту же башню, что и в прошлый раз — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 06:19
Москва-сити снова атаковали БпЛА. Прилет в ту же башню, что и в прошлый раз — фото, видео - Фото
Дым над башней Москва-сити (Фото: ресурс оккупантов)

В центре Москвы в ночь на 1 августа снова звучали взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Удар снова пришелся по зданию элитного комплекса Москва-сити в центре города — с момента прошлой атаки прошло всего два дня. 

В Минобороны РФ заявили о якобы "отбитии атаки украинских БПЛА". Россияне написали, что уничтожили два дрона над Одинцовским и Нарофоминским районами.

Один же "потерял управление из-за подавления средствами радиоэлектронной борьбы" и попал по башне Москва-сити.

Представители Кремля на местах сказали, что удар пришелся по той же башне, что и позавчера, повреждено 150 кв м.

  •  центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. 
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов — фото

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаМосквабеспилотникимосква-сити
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