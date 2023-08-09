В ролике любительской съемки последствий взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд. Российская власть утверждает, что там "взорвалась пиротехника".
В кадре мужчина ходит по территории завода, где размещены пожарные машины, автомобили других экстренных служб и силовиков.
В какой-то момент он снимает снаряд, лежащий на траве рядом с автомобилем. Боеприпас, вероятно, туда положен уже после взрыва, поскольку сложно поверить, что парковавшийся не заметил его или поставил автомобиль почти на снаряд.
Далее на видео один из силовиков прогоняет любителя-оператора. Ролик заканчивается на моменте, когда он кричит: "Дай сюда! Телефон, телефон!" Подразумевается, что кто-то вырвал у него из рук мобильный телефон.
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Как видео со снарядом попало в сеть, если только оператор сразу не транслировал его, неизвестно.
Подтвердить аутентичность ролика пока невозможно. Однако в кадре – территория ЗОМЗ после взрыва.
Разлет чего-то рядом с "ножкой гриба":
Российские СМИ пишут, что взрыв произошел на территории, которая арендована компанией Пиро-Росс под "склад пиротехники".
Есть еще один ролик из-под ЗОМЗа:
- 7 июля 2023 года в России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ.
- Под утро 9 августа в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.
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