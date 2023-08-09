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"Это военкомат?" Момент взрыва на заводе в Подмосковье попал на видео – как и последствия видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 11:51
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В сети выложили момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Ролик, судя по всему, снят на камеру наблюдения домофона.

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Женщина в кадре взволновано произносит: "Это военкомат? Там военкомат".

Детонация случилась в 10:40 утра.

ЗОМЗ входит в состав холдинга "Швабе", а тот – в корпорацию "Ростех". На заводе производят как военные, так и гражданские приборы (прицелы, бинокли, медицинское, лабораторное и дозиметрического оборудование).

  • Под утро 9 августа в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.
Євген Пилипенко
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