В сети выложили момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Ролик, судя по всему, снят на камеру наблюдения домофона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Женщина в кадре взволновано произносит: "Это военкомат? Там военкомат".

Детонация случилась в 10:40 утра.

ЗОМЗ входит в состав холдинга "Швабе", а тот – в корпорацию "Ростех". На заводе производят как военные, так и гражданские приборы (прицелы, бинокли, медицинское, лабораторное и дозиметрического оборудование).

Под утро 9 августа в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.