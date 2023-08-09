Мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба" произошел утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода. О причинах взрыва пока не сообщается.

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Местные пропагандистские СМИ пишут, что детонация произошла якобы после "удара беспилотника по зданию". Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов.

Взрыв был такой силы, что в районе рядом с заводом повылетали стекла, пишут очевидцы.

Кремлевские СМИ сообщили, что взорвался якобы "склад с пиротехникой компании Пиро-Росс", пострадали "минимум 10 человек, они в состоянии средней степени тяжести".

Завод принадлежит корпорации Ростех и производит оптические приборы для Минобороны РФ (оптические прицелы, бинокли и другое).

Это не первый такой инцидент на ЗОМЗ: в июне 2022 года он тоже горел.

От свободной территории Украины до Сергиева Посада по прямой свыше 520 км. Город находится "за" Москвой, если смотреть из Украины.

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Под утро 9 августа в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.

В начале августа разведка Украины говорила, что налеты дронов "не привели к большим разрушениям", но "важны последствия".

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