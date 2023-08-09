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Взрыв и гриб дыма над Загорским оптико-механическим заводом под Москвой – подборка видео видео

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09.08.2023, 10:59
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Мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба" произошел утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода. О причинах взрыва пока не сообщается.

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Местные пропагандистские СМИ пишут, что детонация произошла якобы после "удара беспилотника по зданию". Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов.
Взрыв был такой силы, что в районе рядом с заводом повылетали стекла, пишут очевидцы.
Кремлевские СМИ сообщили, что взорвался якобы "склад с пиротехникой компании Пиро-Росс", пострадали "минимум 10 человек, они в состоянии средней степени тяжести".

Завод принадлежит корпорации Ростех и производит оптические приборы для Минобороны РФ (оптические прицелы, бинокли и другое).

Это не первый такой инцидент на ЗОМЗ: в июне 2022 года он тоже горел.

От свободной территории Украины до Сергиева Посада по прямой свыше 520 км. Город находится "за" Москвой, если смотреть из Украины.

Новость дополняется...

Под утро 9 августа в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.

Євген Пилипенко
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