В ночь на 30 июля и под утро 1 августа беспилотники-камикадзе врезались в офисные здания в Москва-Сити. Репортер The Insider опросил несколько местных жителей и сотрудников компаний, чьи офисы находятся в этом деловом районе российской столицы на Пресненской набережной, не боятся ли они и что думают делать.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пожилой мужчина заявил, что об атаке дронов "даже в Африке слышали, по-моему".

Девушка, стоя в районе, где выбиты окна и обружен балкон, сказала, что "это вообще вбросы наполовину, фейки и неправда".

На вопрос "Страшно ли вам?" один мужчина сказал, что "в целом, пугает уже": "Клиенты были напуганы, кто-то даже отменил встречи. Знакомые, которые здесь живут, тоже были в шоке, потому что время такое, под утро. Раньше я всем говорил, что Москва – самый безопасный город и здесь комфортно, то сейчас уже... Неприятно становится. Когда это прям рядом уже всё уже. Прямо ты видишь, проезжаешь, наблюдаешь – пол-этажа нет, выбиты стекла".

Другой, менее впечатлительный москвич, рассказал, что "поймал дзен" и продолжает работать.

Третий говорит, что все понятно – "ситуация в стране, такие казусы возможны. Но спокойно. Будь как будет".

Читайте также: ГУР о налете дронов на Москву: Проблема для Путина. Все россияне должны чувствовать войну

Женщина заявила, что ей "страшно", однако она "сильно не переживает", потому что "очень сильно доверяет нашему правительству" и "старается от этого абстрагироваться".

Молодой человек пожал плечами и сказал: "А что ж мы сделаем?".

Еще одной женщине "не страшно, потому что я не здесь живу", а вторая не верит, что прилетит снова, потому что "молния не бьет дважды в одно место".

На вопрос "Что с этим делать?" молодой человек, лицо которого на видео размыли, сказал: "Войну заканчивать уже, людям уже плохо совсем". Его спутник также считает, что "все это нужно прекратить".

Мужчина, который раньше говорил, что ему становится некомфортно, считает, что "надо смотреть, почему ПВО не срабатывает", а "если срабатывает, то чтобы раньше сбивали, чтобы обломки не падали в черте города".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.