ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: Сложная цель, Shahed тоже сбиваем не всегда
01.08.2023, 10:34
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что беспилотники являются сложной целью для противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, как дроны долетают до центра Москвы.
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По его словам, БПЛА — сложная цель для любых военных.
"Пример тех же Shahed, которые также долетают иногда, они летят медленно, но все равно являются сложной целью", — сказал Игнат.
Он отметил, что украинские воины имеют опыт противодействия дронам.
"Теперь такой опыт будет уже и у российских военных, будем надеяться, что он им не поможет", — резюмировал спикер ВС.
В Москве в ночь на 1 августа снова гремели взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками.
- В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
- Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
- Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.
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