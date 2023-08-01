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ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: Сложная цель, Shahed тоже сбиваем не всегда

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 10:34
ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: Сложная цель, Shahed тоже сбиваем не всегда - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что беспилотники являются сложной целью для противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, как дроны долетают до центра Москвы. 

По его словам, БПЛА — сложная цель для любых военных. 

"Пример тех же Shahed, которые также долетают иногда, они летят медленно, но все равно являются сложной целью", — сказал Игнат.

Он отметил, что украинские воины имеют опыт противодействия дронам. 

"Теперь такой опыт будет уже и у российских военных, будем надеяться, что он им не поможет", — резюмировал спикер ВС.

В Москве в ночь на 1 августа снова гремели взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками.

  • В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. 
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов — фото

Дмитрий Гриниченко
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