ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: Сложная цель, Shahed тоже сбиваем не всегда

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что беспилотники являются сложной целью для противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, как дроны долетают до центра Москвы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, БПЛА — сложная цель для любых военных.

"Пример тех же Shahed, которые также долетают иногда, они летят медленно, но все равно являются сложной целью", — сказал Игнат.

Он отметил, что украинские воины имеют опыт противодействия дронам.

"Теперь такой опыт будет уже и у российских военных, будем надеяться, что он им не поможет", — резюмировал спикер ВС.

В Москве в ночь на 1 августа снова гремели взрывы, столица страны-оккупанта была атакована неизвестными беспилотниками.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов — фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.