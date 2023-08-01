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ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: Складна ціль, Shahed ми теж збиваємо не завжди

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01.08.2023, 10:34
ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: Складна ціль, Shahed ми теж збиваємо не завжди - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що безпілотники є складною ціллю для протиповітряної оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, як дрони долітають до центру Москви.

За його словами, БПЛА є складною ціллю для будь-яких військових.

"Приклад тих самих Shahed, які також долітають іноді, вони летять повільно, але все одно є складною ціллю", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські воїни мають досвід протидії дронам.

"Тепер такий досвід буде вже й у російських військових, сподіватимемось, що він їм не допоможе", — резюмував речник ПС.

У Москві в ніч на 1 серпня знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Дивіться також: Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фото

Дмитро Гриниченко
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