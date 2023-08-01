ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: Складна ціль, Shahed ми теж збиваємо не завжди

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що безпілотники є складною ціллю для протиповітряної оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, як дрони долітають до центру Москви.

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За його словами, БПЛА є складною ціллю для будь-яких військових.

"Приклад тих самих Shahed, які також долітають іноді, вони летять повільно, але все одно є складною ціллю", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські воїни мають досвід протидії дронам.

"Тепер такий досвід буде вже й у російських військових, сподіватимемось, що він їм не допоможе", — резюмував речник ПС.

У Москві в ніч на 1 серпня знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. "Вони отримали те, чого хотіли", – сказав речник Повітряних сил.

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